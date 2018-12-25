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Разработчик Overwatch провёл «молчаливую трансляцию» в честь Рождества

Общество

Подобную акцию Джефф Каплан проводил и в 2017 году

Ирвайн, США, 25 декабря 2018, 14:41 — REGNUM  На официальном Twitch-канале многопользовательского боевика Overwatch стартовала необычная рождественская трансляция. На ней геймдиректор игры Джефф Каплан несколько часов неподвижно сидел у камина.

Комната Каплана украшена в духе праздника: рождественские игрушки, ёлка и контейнер с призами из Overwatch. Около часа разработчик безмолвно сидел в кресле. После этого его место занял актёр Мэттью Мёрсер, озвучивающий персонажа МакКри в игре. Мёрсер также был неподвижен и молчал. Лишь спустя некоторое время он позволил себе редкое общение со зрителями и рассуждения о «духе праздника». После этого он достал из контейнера с призами красный шарф и голосом своего персонажа добавил «Неплохо, очень даже неплохо».

Трансляция длилась 8 часов и 20 минут, за её время в кресле успели побывать и другие актёры озвучки. Последним человеком, неподвижно сидящем у камина, снова оказался Джефф Каплан. Никто не знает в чём смысл подобной трансляции, а представители компании Blizzard не дают никаких комментариев по этому поводу. Игроки считают, что таким образом «Каплан и команда поздравляют фанатов с Рождеством».

Напомним, что подобную акцию команда Overwatch проводила 24 декабря 2017 года. На прямой трансляции Джефф Каплан безмолвно просидел у камина более 10 часов, а за его бездействием наблюдало 43 тысяч человек. Правда, внимательные зрители заметили, что на видео есть склейки, а значит Каплан провёл в кресле значительно меньше времени, чем указано в трансляции.

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