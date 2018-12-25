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В продажу поступила поваренная книга вселенной игр The Elder Scrolls

Общество

Над её созданием работала кулинарный обозреватель Челси Монро-Кассель

Роквилл, США, 25 декабря 2018, 13:05 — REGNUM  В магазине Amazon появилась поваренная книга, в которой собрано более 60 рецептов материка Тамриэль, известного геймерам по серии видеоигр The Elder Scrolls компании Bethesda. Об этом 24 декабря сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1077297869701419008

Книга получила название Elder Scrolls cookbook, её обладатели смогут приготовить, в частности, такие блюда, как «сырное солнечное суфле», «яблочно-капустное рагу», а также нечто, имеющее название «сладкие тролли». Над созданием поваренной книги работала кулинарный обозреватель Челси Монро-Кассель. Стоит отметить, что ранее она выпустила множество подобных книг по видеоиграм, в числе которых официальная поваренная книга по вселенной World of Warcraft.

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Напомним, первую игру The Elder Scrolls: Arena компания Bethesda выпустила в 1994 году, однако первый серьезный успех серия получила, когда в 2002 году состоялся релиз The Elder Scrolls III: Morrowind. В 2011 году была выпущена игра The Elder Scrolls V: Skyrim, в 2014 появилась The Elder Scrolls Online.

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