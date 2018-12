В продажу поступила поваренная книга вселенной игр The Elder Scrolls

Роквилл, США, , 13:05 — REGNUM В магазине Amazon появилась поваренная книга, в которой собрано более 60 рецептов материка Тамриэль, известного геймерам по серии видеоигр The Elder Scrolls компании Bethesda. Об этом 24 декабря сообщил журнал PC Gamer.

Книга получила название Elder Scrolls cookbook, её обладатели смогут приготовить, в частности, такие блюда, как «сырное солнечное суфле», «яблочно-капустное рагу», а также нечто, имеющее название «сладкие тролли». Над созданием поваренной книги работала кулинарный обозреватель Челси Монро-Кассель. Стоит отметить, что ранее она выпустила множество подобных книг по видеоиграм, в числе которых официальная поваренная книга по вселенной World of Warcraft.

Напомним, первую игру The Elder Scrolls: Arena компания Bethesda выпустила в 1994 году, однако первый серьезный успех серия получила, когда в 2002 году состоялся релиз The Elder Scrolls III: Morrowind. В 2011 году была выпущена игра The Elder Scrolls V: Skyrim, в 2014 появилась The Elder Scrolls Online.

