Геймеры недовольны тем, что авторы игры Chuchel убрали «блэкфейс»

Брно, Чехия, , 11:52 — REGNUM Студию-разработчика игр Amanita Design обвинили в использовании «блэкфейса» (изначально разновидность грима, который комики применяли для карикатурного изображения темнокожих) в игре Chuchel. Однако когда авторы проекта изменили вид персонажа, то спровоцировали ещё большее недовольство игрового сообщества. Геймеры обвиняют студию в том, что «она пошла на поводу у обиженных», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пылевой комок Чучел изначально был полностью чёрного цвета с оранжевой шапке. Из-за обвинений в нетолерантности разработчики «перевернули» цветовую палитру героя и сделали его оранжевым с чёрным головным убором. Несмотря на высокое качество игры и положительные комментарии игроков на релизе игры, все последние отзывы о проекте в Steam исключительно негативные. Игроки осуждают разработчиков за измену собственным принципам и такую радикальную смену главного героя.

«Я не покупал игру с тем персонажем, который красуется теперь на лого и скриншотах. Знаете, это омерзительная практика», — пишет Psy-Crow.

«Перекрашивание ГГ игры в толерантный оранжевый — это ещё одно доказательство того, что толерантность и желание всем угодить убивает не только игрострой, но и все сферы культуры», — пишет CKAR.

«Самое забавное, что даже забугорное коммьюнити резко удивилось и испытывает явное негодование из-за смены цвета кожи главного персонажа. Главный герой игры — маленький комочек пыли и увидеть в нём расизм — самое тупое, что люди могли сделать», — пишет Va9inaPower.

Разработчики пока никак не прокомментировали новую волну обвинений в свой адрес. Правда, некоторые игроки уже предлагают способы решения проблемы, чтобы угодить всем.

«Пусть разработчики сделают возможность задать герою свои цвета на выбор», — пишет Bullseye.

Chuchel — видеоигра жанре приключение (adventure), разработанная студией Amanita Design. Релиз проекта состоялся 7 марта 2018 года. Сюжет игры разворачивается вокруг комка пыли по имени Чучел, который пытается вернуть себе черешню, украденную у него гигантом. Игрокам предстоит пройти 30 уровней, решая головоломки и принимая участие в различных мини-играх.

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