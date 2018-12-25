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Жители России направили более 600 предложений по развитию Дальнего Востока

Общество

Предложения будут учитываться при формировании Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года

Москва, 25 декабря 2018, 10:29 — REGNUM  Более 600 предложений по развитию Дальнего Востока направили жители России за десять дней с момента запуска онлайн-проекта «Дальний Восток 2025», сообщает 25 декабря пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Отмечается, что поступившие предложения будут учитываться при формировании Национальной программы развития Дальнего Востока. На первом этапе определятся приоритетные направления программы, а затем будет сформирован рейтинг приоритетных проектов для каждого дальневосточного региона.

«В дальнейшем пройдет голосование также по поступившим предложениям с целью определения наиболее актуальных и востребованных мер поддержки дальневосточников и мероприятий по повышения качества жизни в регионах», — пояснили в ведомстве.

Проголосовать за приоритетные направления можно будет с 25 декабря, а в будущем на сайте начнёт работать модуль экспертной работы. В Минвостокразвития напомнили, что указанная программа должна быть сформирована до 1 сентября 2019 года. Такое поручение президент России Владимир Путин дал по итогам четвертого Восточного экономического форума.

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Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 г
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