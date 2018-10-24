Москва, , 11:26 — REGNUM Федеральное научное учреждение «Восточный центр государственного планирования» (ФАНУ «Востокгосплан») создаёт Дальневосточную экспертную платформу, которая позволит выработать идеи и механизмы развития дальневосточного региона, сообщает 24 октября пресс-служба Минвостокразвития России.

Первым заседанием создаваемой платформы станет проектный семинар «Дальний Восток — пространство будущего», который пройдет в Хабаровске с 30 октября по 2 ноября. Он позволит объединить экспертов с целью выработки предложений в проект Национальной программы развития Дальнего Востока.

«Семинар пройдет в два этапа по рабочим группам: 30−31 октября будут обсуждаться идеи по повышению качества жизни людей на Дальнем Востоке. 1−2 ноября эксперты рассмотрят предложения по механизмам стимулирования экономического роста в регионе», — сообщили в ведомстве.

Напомним, национальная программа развития Дальнего Востока должна быть разработана до 1 сентября 2019 года. Соответствующее поручение на четвертом Восточном экономическом форуме дал президент России Владимир Путин.

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