В Новосибирске отметили популярность экскурсии на ГЭС

Новосибирск, , 09:54 — REGNUM Туристический маршрут на Новосибирскую ГЭС стал самым популярным в 2018 году среди мероприятий, организованных Музеем города Новосибирска, сообщили в пресс-службе музея.

«В 2018 году гиды Музея Новосибирска, и сотрудники Новосибирской ГЭС организовали и провели 22 экскурсии по единственной на Оби гидроэлектростанции. Экскурсии проводились 1−2 раза в месяц, во все сезоны года и независимо от погодных условий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новосибирцы охотно посещали ГЭС и оставили множество хороших отзывов об экскурсии. Об интересе к работе станции и востребованности маршрута говорят высокий спрос на билеты, резервная очередь на их покупку.

Новосибирская ГЭС — объект культурного наследия России регионального значения, она была построена в 1950—1959 годах. Это единственная гидроэлектростанция на реке Оби, которая играет важную роль в работе речного транспорта, энергосистемы Новосибирска и обеспечении надёжного водоснабжения города. Собственником Новосибирской ГЭС (за исключением судоходного шлюза) является компания «РусГидро». Архитектурный комплекс Новосибирской ГЭС охраняется государством.

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