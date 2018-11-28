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На Новосибирской ГЭС установлены новые режимы работы

Экономика

Средний уровень Новосибирского водохранилища — 112,47 метра

На Новосибирской ГЭС установлены новые режимы работы
Сайга20К
Водосбросная плотина Новосибирской ГЭС

Новосибирск, 28 ноября 2018, 09:38 — REGNUM  Верхне-Обское бассейновое водное управление установило новые режимы работы Новосибирской ГЭС — с прошлой субботы станция работает в базовом режиме расходов 850±50 м3/с, сообщает пресс-служба «РусГидро».

По сегодняшним данным, средний уровень Новосибирского водохранилища составил 112,47 метра по балтийской системе высот. При этом нормальным подпорным уровнем водохранилища является уровень 113,5 метра. Приток к створу Новосибирского гидроузла в ноябре составил около 700 кубометров/с, что составляет 93% от нормы. Сейчас расходы в нижний бьеф определяются поддержанием уровня воды, необходимого для обеспечения работы водозаборов Новосибирска, на 28 ноября они составляют 860 кубометров/с.

Отмечается, что в случае изменения гидрологической обстановки по решению Верхне-Обского БВУ режим работы Новосибирской ГЭС может быть оперативно изменен.

Напомним, режимы наполнения и сработки водохранилищ определены Водным кодексом России. Они устанавливаются государством в лице Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) и его территориальных органов Басссейновых водных управлений (БВУ).

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Гидроэнергетика
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