В Москве с начала зимы выпало около полуметра снега

Москва, , 20:23 — REGNUM В Москве с начала зимнего сезона выпало уже около 50 сантиметров снега. Об этом 24 декабря сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, только за минувшие выходные в столице выпало до 6 сантиметров снега, а за сегодняшний день прирост может составить еще 4 сантиметра.

Бирюков отметил, что работа по очистке улично-дорожной сети и дворов продолжаются в круглосуточном режиме. С начала зимы из города на снегоплавильные пункты вывезено уже порядка трёх миллионов кубометров снежной массы.

Напомним, по прогнозам синоптиков, осадки в виде снега в Москву будут идти всё неделю и прекратятся только к воскресенью, 30 декабря. На Новый год метеорологи обещают москвичам снежную ночь при температуре воздуха в районе 10 градусов ниже нуля.

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