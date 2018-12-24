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Циклон забросит в Москву массивы снеговых туч

Общество

Ожидаются облачность и временами снег

Циклон забросит в Москву массивы снеговых туч
Снегопад

Москва, 24 декабря 2018, 08:54 — REGNUM  В Москве 24 декабря ожидается снежная погода, сообщили ИА REGNUM в центре «Фобос».Температура воздуха в столице будет умеренно морозной.

«Причиной тому станет циклон с юга, который продолжит забрасывать в столичный регион массивы снеговых туч, а северо-восточная тяга ветров будет сдерживать рост температуры», — рассказали синоптики.

Они уточнили, что ожидаемое количество осадков составит 5 мм, а сугробы вырастут до высоты 27−29 сантиметров. Это соответствует климатической норме.

Ожидаются облачность и временами снег. Температура воздуха в Москве достигнет минус 8 градусов, в Московской области минус 10. Ветер подует с северо-востока со скоростью 3−8 метров в секунду.

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