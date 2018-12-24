Трёхлетний мальчик в мороз сам выбрался из тайги в Хабаровском крае

Хабаровск, , 11:06 — REGNUM В Хабаровском крае маленький мальчик выжил один в тайге в 35-градусный мороз. В лесу трёхлетний ребёнок остался один после того, как его отец, с которым они пошли разведать дорогу для предстоящей рыбалки, на снегоходе провалился под лёд.

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Как уточнили в администрации села Кенай Комсомольского района, отец успел сказать сыну, чтобы тот оправлялся обратно в село. Однако ребёнок пошёл в противоположном направлении, сообщает местное издание Dvhab.ru. В общей сложности он прошагал по снегу в сильный мороз три километра, пока его не обнаружил местный житель, он подобрал мальчика и привёз его домой.

В ГУ МЧС по региону ИА REGNUM сообщили, что ведутся поиски пропавшего мужчины. Прибывшие из Комсомольска-на-Амуре спасатели МЧС вместе с сотрудниками полиции выехали на место предполагаемых поисков. Из-за высокой скорости течения горной реки Верхняя Удоми проводить водолазные работы не представляется возможным. Поиски ведутся вдоль русла. Пока поисково-спасательная операция результатов не принесла.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в 500 м от грузового пирса на реке Амур в селе Троицкое провалился под лёд легковой автомобиль. По словам женщины, обратившейся в районный отдел полиции, её муж и сын вечером выехали из гостиницы села на автомобиле в сторону реки, однако домой не вернулись.