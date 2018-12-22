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Москвичей настоятельно попросили не украшать ёлки на природных территориях

Общество

Экологи предупреждают, что такие действия запрещены законом

Москвичей настоятельно попросили не украшать ёлки на природных территориях
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Елочный шар

Москва, 22 декабря 2018, 10:41 — REGNUM  Не украшать ёлки на природных территориях призвали жителей Москвы экологи. Об этом сообщает 22 декабря агенства РИА Новости, со ссылкой на сообщение от департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Ведомство напомнило, что размещение украшений на природных территориях нарушает правила санитарного содержания.

Кроме того, подобные действия граждан нарушают закон города Москвы «Об особо охраняемых природных территориях».

Ранее сообщалось о погоде в Москве в новогоднюю ночь.

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