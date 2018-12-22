Москвичей настоятельно попросили не украшать ёлки на природных территориях

Москва, , 10:41 — REGNUM Не украшать ёлки на природных территориях призвали жителей Москвы экологи. Об этом сообщает 22 декабря агенства РИА Новости, со ссылкой на сообщение от департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Ведомство напомнило, что размещение украшений на природных территориях нарушает правила санитарного содержания.

Кроме того, подобные действия граждан нарушают закон города Москвы «Об особо охраняемых природных территориях».

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