Синоптики рассказали о погоде на Новый год в Москве

Москва, , 11:19 — REGNUM В Москве в новогоднюю ночь будет идти снег, сообщил 21 декабря научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Новый год мы встретим точно со снегом… Хороший такой красивый снежный покров», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, в ближайшие дни в столице ожидается до −10…−15 градусов ночью и до — 10 градусов днем. В настоящее время высота снежного покрова в Москве достигает 25 сантиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 декабря, синоптики обещают жителям столицы России облачную погоду, небольшой снег и гололедицу. Днем столбики термометров покажут −7…−5 градусов, ночью до — 9. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. столба.

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