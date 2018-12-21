Создателям игры This War of Mine удалось собрать $500 тыс. на помощь детям

Варшава, , 15:47 — REGNUM Компания 11 bit studios, являющаяся создателем игры This War of Mine, объявила о том, что в итоге благотворительной акции ей удалось собрать $500 тыс. Об этом 20 декабря сообщил портал GamesIndustry.

Все средства, полученные от продажи дополнений игры, компания все это время направляла в фонд War Child UK. Эти дополнения представляли собой арты различных художников на военную тематику. Отмечается, что деньги пойдут на помощь детям, пострадавшим от военных конфликтов.

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Напомним, This War of Mine представляет собой кроссплатформенную компьютерную игру в жанре симулятора выживания. В ней геймерам предлагается сыграть за жителей города, охваченного гражданской войной. Игра вышла 14 ноября 2014 года.

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