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Создателям игры This War of Mine удалось собрать $500 тыс. на помощь детям

Общество

Её релиз состоялся 14 ноября 2014 года

Варшава, 21 декабря 2018, 15:47 — REGNUM  Компания 11 bit studios, являющаяся создателем игры This War of Mine, объявила о том, что в итоге благотворительной акции ей удалось собрать $500 тыс. Об этом 20 декабря сообщил портал GamesIndustry.

Все средства, полученные от продажи дополнений игры, компания все это время направляла в фонд War Child UK. Эти дополнения представляли собой арты различных художников на военную тематику. Отмечается, что деньги пойдут на помощь детям, пострадавшим от военных конфликтов.

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Напомним, This War of Mine представляет собой кроссплатформенную компьютерную игру в жанре симулятора выживания. В ней геймерам предлагается сыграть за жителей города, охваченного гражданской войной. Игра вышла 14 ноября 2014 года.

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