Трейлеры недели: игровые анонсы на 2019 год

Лондон, , 12:40 — REGNUM В конце уходящего года многие студии-разработчики игр выкладывают на своих YouTube-каналах трейлеры проектов, запланированных на 2019 год. Среди них видеоролики, анонсирующие как новые игры, так и обновления для уже существующих. Корреспондент ИА REGNUM приготовил подборку игровых трейлеров этой недели.

Студия Codemasters выложила новый трейлер для своего гоночного симулятора DiRT Rally 2.0. Видео посвящено культовым раллийным автомобилям: Alpine Renault A110 1600 S, Ford Escort Mk II, Audi Sport quattro S1 E2 и SUBARU Impreza 1995.

Также представители студии показали, как меняется гоночная трасса после нескольких заездов. В новой игре состояние и рисунок дороги будут непосредственно влиять на управляемость автомобиля. Таким образом самому первому гонщику будет сложнее всего удержаться на трассе. Напомним, что релиз DiRT Rally 2.0 состоится 26 февраля на PC, PS4 и Xbox ONE.

Компании Focus Home Interactive и Tindalos совместно представили новый трейлер их будущей космической стратегии во вселенной Warhammer 40,000 — Battlefleet Gothic: Armada 2. Видео посвящено фракции Некронов и их особому боевому кораблю — Кораблю-гробнице.

Корабли станут самыми крупными во флоте Некронов. Корабли-гробницы состоят из некродермиса, уникального самовосстанавливающегося метала, привычного для этой фракции во вселенной Warhammer 40,000. Во время боя суда смогут ремонтировать свою броню и вооружение, что станет их отличительным преимуществом. Релиз игры состоится 24 января на PC.

Команда разработчиков студии Iggymob анонсировала новый трейлер игры Gungrave G.O.R.E. Проект станет продолжением оригинальной игры, на основе которой в 2003 году японская студия Madhouse выпустила одноимённый аниме-сериал.

СОбытия здесь разворачиваются вокруг мстителя по имени Грейв, который вместе с девочкой Микой выслеживает клан наркоторговцев. Организация называется «Вороны», а действие проекта будет происходить в различных регионах Южной Азии. Gungrave G.O.R.E выйдет на PS4 в декабре 2019 года.

Компания Bandai Namco представила трейлер своего проекта JoJo’s Bizarre Adventure: Last Survivor. Это игра в жанре Battle Royale для аркадных автоматов, созданная по аниме JoJo’s Bizarre Adventure.

В игре рассказывается о событиях, происходящих в аниме с третьего по пятый сезон. В боях будет участвовать по 20 игроков, а автоматы необходимо подключать к общей сети. Игрокам нужно выживать на замкнутой карте, используя особые способности своих персонажей. Проект появится на японских игровых автоматах летом 2019 года.

Студия Remedy совместно с издательством IGN опубликовала новый трейлер игры Control, рассказывающий о The Oldest House, штаб-квартире Федерального бюро Контроля. В качестве повествователя в ролике выступил Джеймс Маккэффри — популярный актёр озвучки, известный по голосу Макса Пейна в одноимённой серии видеоигр.

В трейлере рассказывается, что таинственный дом был обнаружен агентами из Федерального бюро Контроля в 1964 году, во время исследования аномалий в Нью-Йорке. В The Oldest House странным образом переплелись различные измерения, что и позволило ему стать официальной штаб-квартирой организации. Релиз Control состоится в 2019 году на PC, Xbox One и PS4.

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