Вышел рождественский альбом из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»

Калвер-Сити, США, , 14:01 — REGNUM Создатели мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» выпустили рождественский альбом, о котором рассказывалось в картине. Первые две композиции студия Sony Pictures Animation выложила на своём YouTube-канале.

Всего в альбоме под названием A Very Spidey Christmas пять песен, одна из них уже прозвучала в титрах «Человек-паук: Через вселенные». Все треки записаны разными исполнителями: Joy to the World — Шамеиком Муром, Spidey-Bells и Up on the House Top — Крисом Пайном, The Night Before Christmas 1967 — Йормой Такконе и Deck the Halls — Джейком Джонсоном. Все исполнители принимали участие в озвучке мультфильма. Полный альбом уже доступен на Apple Music.

Напомним, что ранее разработчики из Insomniac Games добавили в игру Spider Man на PS4 костюм Тоби Магуайера из трилогии фильмов режиссёра Сэма Рейми. Это обновление стало реакцией разработчиков на просьбы фанатов, которые ждали костюм ещё с релиза игры. Также 21 декабря в Spider Man появилась третья глава нового дополнения «Город, который никогда не спит».

