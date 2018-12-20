В игре Spider Man появился костюм из классической трилогии

Бербанк, США, , 17:15 — REGNUM Разработчики из студии Insomniac услышали фанатов и добавили в игру Spider Man костюм из классической трилогии фильмов режиссёра Сэма Рейми. В официальном Twitter-аккаунте Playstation говорится, что геймеры могут примерить наряд с 20 декабря.

https://twitter.com/PlayStation/status/1075707456200851456

При этом костюм не станет частью нового сюжетного дополнения, релиз которого ожидается 21 декабря. Разработчики ввели новый облик в игру как подарок фанатам. Костюм стал широко популярен из-за того, что его носил Тоби Магуайер в первой крупномасштабной экранизации комиксов о Человеке-Пауке.

Напомним, что ранее Insomniac анонсировали третью главу крупного сюжетного дополнения «Город, который никогда не спит». В обновлении должны были появится три новых костюма Человека-Паука, среди которых снова не оказалось костюма из трилогии фильмов Сэма Рейми, который фанаты ждали ещё с момента релиза игры. Разработчики из Insomniac ответили на гневные письма фанатов и сообщили, что прислушиваются к игрокам, но не могут всегда поступать так, как им велят.

Читайте ранее в этом сюжете: Паука встречают по одёжке: фанаты просят добавить костюм в игру Spider Man