Мат – не преступление, преступление – не различать мат: эксперт

Махачкала, , 12:12 — REGNUM Ловить в 2018 году рэпера Хаски с криком «попался, преступник» или обвинять Егора Крида в разврате, живя в России со всем её бэкграундом, как минимум неправильно. Так считает специалист по связям с общественностью из Дагестана Саидат Лугуева — обладательница титула «Поэтесса года — 2017» на Большом городском поэтическом фестивале в Санкт-Петербурге.

«Если мы всерьёз это обсуждаем, у нас проблемы. Все очень плохо с силовиками, с ФСКН, с системой образования, с церковью, со здравым смыслом», — говорит собеседница по поводу волны запретов концертов известных в молодёжной среде артистов в городах России.

По мнению поэтессы, в мате нет ничего ужасного, если он уместен. Но при этом нельзя не различать уместность употребления мата и подводить всех под одну гребёнку. Ведь, как говорит собеседница, мат в текстах рэпера Хаски и того же Face разный (первый зачастую касается в своих песнях проблем, имеющих место в России, второй нередко читает об отношениях с противоположным полом — ред. ИА REGNUM ).

«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Никто не падает в обморок от мата в произведениях русских классиков. Но при этом, когда артисты известных лейблов лепят мат через слово в тексты, они выглядят как те дети, которые хотят казаться крутыми», — констатирует Саидат Лугуева.

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Напомним, 20 декабря на традиционной пресс-конференции с журналистами президент России Владимир Путин заявил, что не приветствует волну срывов выступлений молодых артистов по стране. При этом он отметил, что нет ничего хорошего и в песнях с нецензурной лексикой, если они к тому же еще и пропагандируют наркотики.

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