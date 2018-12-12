Путин призвал решить проблему с концертами рэперов

Москва, , 14:37 — REGNUM Российский президент Владимир Путин призвал выяснить причины отмены выступлений рэперов. Об этом сообщила 12 декабря журналистам уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она рассказала, что вопрос о сорванных концертах был поднят на встрече с Советом по правам человека (СПЧ) и оказался для главы государства новым. Путин заявил, что причины этих случаев, уже не единичных, нужно установить.

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Омбудсмен добавила, что обратилась в связи с отменой концертов в прокуратуру Москвы. Москалькова готова и далее разбираться в ситуации по мере получения информации или документов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России были сорваны несколько концертов исполнителей, популярных у молодежи, — рэперов Элджея, Хаски, певицы Монеточки, коллективов «Френдзона» и IC3PEAK. В МВД РФ заявили, что централизованных указаний об отмене выступлений не было. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал запреты такого рода глупостью и призвал учиться работать с молодёжью.

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