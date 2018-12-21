Опрос показал, сколько жителей России хранят новогоднюю елку до лета

Москва, , 11:55 — REGNUM Порядка 4% граждан России хранят живую новогоднюю елку до лета, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией MARC.

Так, 59% респондентов заявили, что живые новогодние елки у них стоят практически месяц с Нового года, до марта праздничное дерево стоит у 11% граждан страны, 4% расстаются с ними летом, передает РИА Новости.

Читайте также: Назван город России с самой высокой новогодней ёлкой

Отмечается, что в опросе приняли участие 1,2 тыс. человек старше 18 лет.

Напомним, ранее эксперты Роскачества дали несколько советов по выбору новогодней ели, купив которую, граждане будут радоваться ее внешнему виду и не навредят природе.

Так, живую новогоднюю ель следует покупать только в специализированной точке продаж, поскольку незаконные вырубки деревьев наносят ущерб экологии.

Читайте подробнее: Роскачество составило рекомендации по выбору новогодней ели