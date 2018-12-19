Назван город России с самой высокой новогодней ёлкой

Красноярск, , 03:48 — REGNUM Красноярск стал городом, в котором установлена самая высокая в России новогодняя ёлка, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Высота красноярской ёлки, установленной на острове Татышев, составляет 55 метров. Главная новогодняя ельКрасноярска установлена на восточной стороне «Татышев-парка». Дерево поставлено 7 декабря, а торжественное открытие состоится 26 декабря.

На втором месте рейтинга — Уфа: новогодняя ель установлена перед Уфимской детской филармонией. Высота дерева составляет 34 метра. Привезенную из Благовещенского района (Башкирия) ель установили 19 ноября.

На третьем месте — Тула, где высота ели достигает 32 метров. Её торжественное открытие состоялось 7 декабря — в день празднования мероприятия «Тула — Новогодняя столица России 2019».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году новогодней столицей России стала Тула. В 2017 году это был Ханты-Мансийск.

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