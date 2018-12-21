Студия Remedy опубликовала зловещий трейлер к новой игре Control

Хельсинки, , 09:58 — REGNUM Компания Remedy выпустила ролик к игре Control, выполненный в жанре 3D-анимации. Игра выйдет в 2019 году. Видео было опубликовано 20 декабря на YouTube-канале проекта.

В Control геймерам предложат сыграть за Джесси Фейден — нового директора таинственной секретной организации, офис которой расположен в одном из небоскребов Нью-Йорка. Штаб-квартира этого агентства подверглась нападению потусторонних сил и Фейден, получившей сверхспособности, предстоит вернуть контроль над зданием.

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Напомним, игра Control будет представлять собой шутер (игра, в которой упор сделан на применении огнестрельного оружия) от третьего лица. Она выйдет на платформах PlayStation 4, Xbox One и PC.

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