Геймеры посчитали, что Sony намекнула на скорый выход PlayStation 5

Вашингтон, , 23:08 — REGNUM Владельцы консоли PlayStation 4 получили от Sony рождественскую тему, которая, как решили некоторые пользователи сети, содержит отсылку к PlayStation 5. Об этом 20 декабря сообщил журнал Esquire.

https://twitter.com/EsquireUK/status/1075741372215377920

Они отметили, что на изображении буква S в слове PlayStation выглядит как цифра 5 и посчитали это намеком на скорый выход новой игровой платформы. Некоторые предположили, что консоль может выйти уже в начале 2019 года. Представители Sony не стала комментировать эту информацию.

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Напомним, пока что неизвестно, какое название получит новая игровая платформа Sony. В октябре 2018 года глава компании Кеничиро Йошида подтвердил информацию о том, что она планирует выпуск новой консоли. Однако он отказался называть её PlayStation 5.

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