Из «китовой тюрьмы» в Приморье исчезли три белухи

Владивосток, , 09:51 — REGNUM В вольерах бухты Средней в Приморском крае, где «арестованными» по делу о незаконной добыче водных биологических ресурсов находятся 11 косаток и 90 белух, следователи не досчитались трёх особей белух. Что стало с млекопитающими, выясняется.

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Как сообщил председатель совета региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын, слова которого цитирует ТАСС, эти животными были больными детёнышами, неспособными на самостоятельное выживание в естественной среде обитания. Ранее Лисицын заявлял, что 19 декабря отловщики предъявили следователю три акта о якобы побеге из «китовой тюрьмы» трёх белух. Однако источник в правоохранительных органах региона версию о побеге не исключает.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2018 года следователи Приморского края возбудило уголовное дело о незаконном вылове водных биоресурсов. Под следствие попали добытчики косаток и белух, которые летом выловили 90 белух и 12 косаток. При этом большинство их них не достигли половой зрелости, а 13 млекопитающих вообще были ещё детёнышами.

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В настоящее время животные содержатся в так называемой китовой тюрьме в бухте Средняя в Приморье. Млекопитающие находятся «в арестованном состоянии»: их нельзя выпустить из мест для передержки.

Добавим, что на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о ситуации с косатками и белухами. Официальный представитель Кремля пообещал, что администрация президента попросит разобраться в ситуации губернатора Приморья Олега Кожемяко.

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