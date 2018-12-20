Минздрав Конго обещает не допустить заражений вирусом Эбола на выборах

Киншаса, , 20:45 — REGNUM Министерство здравоохранения Конго отчиталось о мероприятиях по предотвращению распространения вируса Эбола в ходе президентских выборов, 20 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению министра здравоохранения Оле Илунги, Эбола не распространяется через сенсорные экраны для голосования, однако на избирательные участки уже направлены несколько тонн дезинфицирующих средств для рук.

Министр отметил, что надеется на победу над вспышкой Эболы на востоке Конго в течение трех-четырех месяцев.

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