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Минздрав Конго обещает не допустить заражений вирусом Эбола на выборах

Общество

Министерство надеется остановить очередную вспышку заболевания за три-четыре месяца

Минздрав Конго обещает не допустить заражений вирусом Эбола на выборах
UNMEER
Эбола

Киншаса, 20 декабря 2018, 20:45 — REGNUM  Министерство здравоохранения Конго отчиталось о мероприятиях по предотвращению распространения вируса Эбола в ходе президентских выборов, 20 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению министра здравоохранения Оле Илунги, Эбола не распространяется через сенсорные экраны для голосования, однако на избирательные участки уже направлены несколько тонн дезинфицирующих средств для рук.

Министр отметил, что надеется на победу над вспышкой Эболы на востоке Конго в течение трех-четырех месяцев.

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Лихорадка Эбола
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