Число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 270 человек

Киншаса, , 08:35 — REGNUM Министерство здравоохранения Демократической республики Конго сообщило, что число жертв лихорадки Эбола возросло до 271 человека, сообщает 19 декабря Anadolu ajansi.

Также 48 человек умерли от геморрагической лихорадки и были похоронены без вскрытия, поэтому невозможно точно установить было ли это связано с вирусом Эбола или нет. 192 человека смогли вылечиться от указанного заболевания.

Напомним, лихорадка Эбола — тяжелое тропическое заболевание, появившееся в Судане и Демократической республике Конго в 1976 году. Вероятно вирус передался человеку от животных.

После новой вспышки инфекции, начавшейся 8 августа 2018 года, вакцину получили 48 тыс. 781 человек.

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