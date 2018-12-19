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Число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 270 человек

Общество

192 человека смогли вылечиться

Киншаса, 19 декабря 2018, 08:35 — REGNUM  Министерство здравоохранения Демократической республики Конго сообщило, что число жертв лихорадки Эбола возросло до 271 человека, сообщает 19 декабря Anadolu ajansi.

Также 48 человек умерли от геморрагической лихорадки и были похоронены без вскрытия, поэтому невозможно точно установить было ли это связано с вирусом Эбола или нет. 192 человека смогли вылечиться от указанного заболевания.

Напомним, лихорадка Эбола — тяжелое тропическое заболевание, появившееся в Судане и Демократической республике Конго в 1976 году. Вероятно вирус передался человеку от животных.

После новой вспышки инфекции, начавшейся 8 августа 2018 года, вакцину получили 48 тыс. 781 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 235 человек

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Лихорадка Эбола
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