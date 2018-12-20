Обманутая дольщица Санкт-Петербурга об обращении к Путину: «А к кому ещё?»

Москва, , 17:39 — REGNUM Лидер петербургских обманутых дольщиков Алла Андреева не довольна расследованием Следственного комитета России в отношении убийства ее мужа, которое она связывает с борьбой за права дольщиков. Об этом Андреева заявила журналистам после окончания пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным 20 декабря.

Андреева подчеркнула, что надеется на помощь президента.

«Заказчиков так и не нашли. СК работает очень узко. Что-то нашел, а все остальное не нужно. Что-то делает, но в основном меня их работа не устраивает абсолютно», — считает она.

Отвечая на вопрос о том, удовлетворена ли она ответом президента, Андреева подчеркнула, что делать какие-либо выводы можно будет после того, как дело сдвинется с мертвой точки и станут заметны первые результаты.

«А к кому ещё? Мы везде уже были. Нас везде послали. Владимир Владимирович пообещал разобраться, и он обещал мне, что Биглов со мной встретиться в ближайшее время», — заявила она.

Андреева также отметила, что в настоящий момент в регионе находится около миллиона обманутых дольщиков.

«Я не делю дольщиков на лицо, заключившее контракт с застройщиком. Есть дети, есть родители. Проблема затронула огромный пласт людей», — заключила дольщица.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу, 21 декабря, встретится с журналисткой и активисткой Аллой Андреевой, рассказавшей президенту на пресс-конференции о проблемах обманутых дольщиков Санкт-Петербурга и личном несчастье — убийстве мужа в 2015 году.

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