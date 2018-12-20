Беглов встретится с журналисткой, рассказавшей Путину об убийстве мужа

Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу, 21 декабря, встретится с журналисткой и активисткой Аллой Андреевой, рассказавшей президенту на пресс-конференции о проблемах петербургских обманутых дольщиков и своем личном горе — убийстве мужа Андреевой в 2015 году, которое она связывает со своей борьбой за права дольщиков.

«По итогам обращения Аллы Андреевой в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина по вопросу обманутых дольщиков в Северной столице, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов готов встретиться с ней завтра, 21 декабря, в Смольном», — сообщили в Смольном.

При этом вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину, курирующему строительную отрасль, и городскому комитету по строительству главой города даны поручения подготовить все необходимые материалы к предстоящей беседе.

Напомним, Андреева сказала Путину, что власти Петербурга якобы обманывают относительно того, как решается проблема обманутых дольщиков в городе на Неве. В частности, в этом контексте прозвучала фамилия вице-губернатораИгоря Албина, курирующего строительную отрасль.

Добавим, убийство мужа Аллы Андреевой произошло октябре 2015 года. Преступники оставили на автомобиле убитого надпись «Ты следующая». Алла Андреева известна активной работой в группе обманутых дольщиков группы компаний «Город». Она добивалась возбуждения уголовного дела по факту пропажи денег дольщиков.

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