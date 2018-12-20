Путина пригласили в Санкт-Петербург к обманутым дольщикам

Москва, , 15:26 — REGNUM Очень острой назвал проблему обманутых дольщиков президент России Владимир Путин. В жилищном строительстве нужно навести порядок, заявил он 20 декабря в ходе большой пресс-конференции в Москве.

Главу государства попросили обратить внимание на проблему обманутых дольщиков в Санкт-Петербурге, где вводят в эксплуатацию недостроенные дома. Президента пригласили приехать на место и самому убедиться в проблеме.

Путин заявил, что проблема обманутых дольщиков очень острая. Он призвал навести порядок и перейти к цивилизованным способам жилищного строительства. Практика незаконного использования денег дольщиков должна быть прекращена, заявил он.

Отрасль жилищного строительства, полагает Путин, надо кредитовать нормальным, цивилизованным способом.

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