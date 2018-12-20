Пресс-конференция Владимира Путина: трансляция ИА REGNUM

20 декабря президент России Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле ждут в первую очередь обсуждения международной повестки, в частности российско-американских отношений и региональных конфликтов.

Предполагается, что отдельный блок будет уделён экономическим вопросам, а также региональной тематике — традиционно большинство журналистов в зале является представителями регионов. По словам Пескова, Путин взял на подготовку к пресс-конференции три дня.

Отметим, что многие вопросы по итогам пресс-конференций Владимира Путина становятся поводом для оформления поручений правительству России, отдельным министерствам и ведомствам. Пресс-конференции такого рода проводятся Путиным с 2001 года.

Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент России ответил на 106 вопросов. В 2018 году мероприятие состоится 20 декабря в Центре международной торговли в Москве.