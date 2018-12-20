Пресс-конференция Владимира Путина: трансляция ИА REGNUM

Москва, 20 декабря 2018, онлайн-трансляция — REGNUM
20 декабря президент России Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле ждут в первую очередь обсуждения международной повестки, в частности российско-американских отношений и региональных конфликтов.
Предполагается, что отдельный блок будет уделён экономическим вопросам, а также региональной тематике — традиционно большинство журналистов в зале является представителями регионов. По словам Пескова, Путин взял на подготовку к пресс-конференции три дня.
Отметим, что многие вопросы по итогам пресс-конференций Владимира Путина становятся поводом для оформления поручений правительству России, отдельным министерствам и ведомствам. Пресс-конференции такого рода проводятся Путиным с 2001 года.
Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент России ответил на 106 вопросов. В 2018 году мероприятие состоится 20 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Депутат из Якутии считает, что самые актуальные вопросы для жителей республики — будут ли особые условия для населения дальневосточных регионов — в том числе в рамках пенсионной реформы и льгот для предпринимателей. Мнение о том, что для якутян актуальны эти темы, высказал депутат Госсобрания региона Гаврил Парахин. Он также ожидает, что Владимира Путина из Якутии непременно спросят о планах строительства моста через реку Лена.
«Спросят по льготам для ДФО в целом. Какие дополнительные инструменты, кроме гектара и налоговых послаблений для крупных компаний, стоит ждать дальневосточникам? Когда в приоритете на Дальнем Востоке будут обычные предприниматели? Действительно ли республика получит 60 млрд рублей на расселение из ветхого жилья? Подержат ли на федеральном уровне стратегию развития Якутии до 2032 года? Вопросов много», — отметил Гаврил Парахин.
Хабаровский край на пресс-конференции Владимира Путина представят четыре журналиста: Мария Иванова из «Тихоокеанской звезды», Дмитрий Низовцев из «ХабаровToday», Ольга Шабалина из «МД XXI век» и журналист из поселка Ванино Татьяна Седых, редактор газеты «Мое Побережье».
Курилы и развитие Сахалинской области — об этом хотели бы спросить президента России Владимира Путина жители островного региона.
«Мы даже не пытаемся пробиться на пресс-конференцию главы государства, прежние попытки успехом не увенчались. Но очень надеемся, что президент уделит внимание волнующему всех вопросу о переговорах с Японией по Курилам. Также очень важен вопрос развития Сахалина и, отдельно, Курильских островов. Сильный, благополучный островной регион — залог того, что ни у кого не возникнет желания выяснять территориальную принадлежность наших островов», — сказал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.