Четверг, 20 Декабря 2018 года
15:34:36 МСК

В Иллинойсе в педофилии заподозрены почти 700 священников

Общество

«Католическая церковь не в состоянии себя контролировать»

В Иллинойсе в педофилии заподозрены почти 700 священников
Josh Applegate
Священник

Спрингфилд, США, 20 декабря 2018, 14:30 — REGNUM  Более 680 представителей католического духовенства в американском штате Иллинойс подозреваются в педофилии, передает канал TeleSur 20 декабря.

Согласно предварительным результатам расследования, начатого в августе, в шести епархиях Иллинойса было выявлено более 680 подозреваемых в совершении преступлений в течение последних десятилетий.

Прокурор штата Лиза Мэдиган сообщила 19 декабря, что епархии опубликовали имена 185 лиц, причастных к серьезным преступлениям. Но проверка архивов епархий показала, что они были уведомлены об обвинениях в отношении еще минимум 500 священников.

«Предварительные этапы этого расследования уже показали, что католическая церковь не в состоянии себя контролировать», — сказал прокурор. По ее словам, церковь не предоставила подробного отчета о преступлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре этого года Федеральный суд США начал свое первое расследование сексуальных преступлений в католической церкви. До начала расследования в отставку со скандалом ушел кардинал из Пенсильвании Дональд Вюрл, которого обвинили в сокрытии информации о преступлениях.

Читайте также: Федеральный суд США начал расследование случаев педофилии в церкви

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Католицизм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить