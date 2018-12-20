В Иллинойсе в педофилии заподозрены почти 700 священников

Спрингфилд, США, , 14:30 — REGNUM Более 680 представителей католического духовенства в американском штате Иллинойс подозреваются в педофилии, передает канал TeleSur 20 декабря.

Согласно предварительным результатам расследования, начатого в августе, в шести епархиях Иллинойса было выявлено более 680 подозреваемых в совершении преступлений в течение последних десятилетий.

Прокурор штата Лиза Мэдиган сообщила 19 декабря, что епархии опубликовали имена 185 лиц, причастных к серьезным преступлениям. Но проверка архивов епархий показала, что они были уведомлены об обвинениях в отношении еще минимум 500 священников.

«Предварительные этапы этого расследования уже показали, что католическая церковь не в состоянии себя контролировать», — сказал прокурор. По ее словам, церковь не предоставила подробного отчета о преступлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре этого года Федеральный суд США начал свое первое расследование сексуальных преступлений в католической церкви. До начала расследования в отставку со скандалом ушел кардинал из Пенсильвании Дональд Вюрл, которого обвинили в сокрытии информации о преступлениях.

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