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Федеральный суд США начал расследование случаев педофилии в церкви

Общество

Это первое расследование на федеральном уровне

Вашингтон, 19 октября 2018, 14:27 — REGNUM  Федеральный суд США приступил к расследованию случаев педофилии в католической церкви, передает телеканал N-TV 19 октября.

Архиепархия Филадельфии объявила о получении повестки от федерального суда с требованием предоставить документацию. Это первое расследование педофилии в католической церкви США на федеральном уровне. Согласно сообщениям американских СМИ, архиепархии других штатов также получили повестки.

В августе был опубликован ошеломляющий доклад о растлении малолетних в штате Пенсильвания. Согласно ему, более 300 священников надругались над тысячами детей в течение нескольких десятилетий.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в связи с этим скандалом ушел в отставку американский кардинал из Пенсильвании Дональд Вюрл, которого подозревали в сокрытии информации о известных ему преступлениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Педофилия в церкви: американский кардинал Дональд Вюрл уходит в отставку

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Католицизм
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