В России вывели новых собак — шалаек

Москва, , 10:57 — REGNUM Новую породу собак официально зарегистрировали в России. Шалайка — гибрид шакала и ненецкой лайки, передает 20 декабря РЕН ТВ.

Появление новой породы, на создание которой ушло 40 лет, зафиксировали в Российской кинологической федерации. Морда этих собак схожа с волчьей или лисьей, а их характер — мягкий и покладистый.

Шалайки — хорошие охотники, они хорошо переносят сильные морозы и экстремальную жару. Эту породу отличает тонкий нюх.

Новой породой интересуются в полиции и службе безопасности воздушных гаваней, предложения о покупке поступают и из-за рубежа. В федерации кинологов отметили, что продавать за границу шалаек не будут — собаки необычной породы будут служить только в российских ведомствах.

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