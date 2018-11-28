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Названа самая популярная порода кошек у жителей России

Общество

На первом месте расположилась священная бирма

Названа самая популярная порода кошек у жителей России
Nickolas Titkov
Священная бирма

Москва, 28 ноября 2018, 09:46 — REGNUM  Самой популярной породой кошек у жителей России в 2018 году стала священная бирма, сообщили в Ассамблее профессиональных клубов любителей кошек (РСА).

Так, по данным фелинологической системы РСА, на втором месте находятся мейн-куны, за третье место соперничают породы скоттиш-фолд и канадские сфинксы, передает агентство «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, у обычных блогеров появились конкуренты — домашние животные. В популярности они порой могут соревноваться со звездами мировой величины. Агентство составило список аккаунтов, которые расскажут, как ухаживать за питомцами, и точно заставят вас улыбнуться.

Читайте подробнее: ТОП-10 блогов домашних животных, на которые стоит подписаться

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Животноводство
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