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Красный Крест назвал даты освобождения пленных в Йемене

Общество

Освобождение начнется через 40 дней после заключения соглашения

Красный Крест назвал даты освобождения пленных в Йемене
Иван Шилов © ИА REGNUM
Война в Йемене

Сана, 19 декабря 2018, 17:27 — REGNUM  Международный комитет Красного Креста (МККК) начнет освобождение военнопленных в Йемене 21 января — через 40 дней после заключения соглашения между сторонами конфликта в Швеции, 19 декабря передает агентство Reuters.

«Стороны конфликта обменялись списками, суммарно это 16 000 человек, и теперь у них есть шесть недель, чтобы убедиться, что списки точны», — сообщил журналистам региональный директор МККК по Ближнему Востоку Фабрицио Карбони.

После 21 января у МККК будет 10 дней, чтобы провести медицинские осмотры и индивидуальные собеседования с каждым освобожденным и организовать их передачу другой стороне.

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