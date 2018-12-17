ООН: перемирие в йеменском городе Ходейда начнется с 18 декабря

Сана, , 13:27 — REGNUM Соглашение о перемирии в йеменском городе Ходейда и на прилегающих к нему территориях вступит в силу в ближайшие дни, заявили 17 декабря в ООН, сообщает французское агентство Agence France-Press (AFP).

По словам источника, который пожелал остаться неназванным, перемирие в городе будет объявлено с полуночи 18 декабря. Такая задержка была вызвана рядом причин.

Напомним, с 2014 года в стране продолжается гражданская война, в которую в 2015 году вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией. Этот шаг привел к эскалации насилия и увеличению количества жертв среди мирного населения.