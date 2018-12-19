В России фактически запрещен выгул собак

Москва, , 15:30 — REGNUM С января 2019 года вступают в силу нормы закона об обращении с животными, документом фактически вводится запрет на выгул собак. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Это, к примеру, и фактически вступающий с января запрет на выгул собак — это, пусть без санкций, но тем не менее запрет формируется», — указал парламентарий, говоря о недостатках принятого в третьем чтении закона.

«Это и, по сути дела, запрещение конных прогулок в городах Российской Федерации, это и сложные темы, связанные по-прежнему с отказом в применении модели, связанной с регистрацией собак и, соответственно, будет пополняться армия бездомных животных», — опасается он.

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Также депутат указал на слабость норм о бездомных животных.

«Самое главное — это история с учетом бездомных животных в частных приютах, где частные приюты будут получать государственное финансирование, но при этом количество проходящих через них бездомных животных будет определяться только самими частными приютами, что открывает широкие возможности для приписок и, очевидно, отдаляет нас от цели», — заявил Шеин.

Принятый Госдумой в третьем чтении закон регулирует отношения в области обращения с животными для защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

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