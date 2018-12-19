Компания Blizzard показала, как герои Overwatch сражаются за печенье

Ирвайн, США, , 15:58 — REGNUM Компания Blizzard продолжает готовить игроков Overwatch к зимним праздникам. На официальном YouTube-канале компании появился ролик под названием Cookiewatch, рассказывающий о борьбе героев игры за праздничное печенье.

Видео рассказывает о том, как отец с сыном оставляют на столе печенье с молоком для Санта-Клауса. Праздничное блюдо сразу привлекает внимание коллекционных фигурок с персонажами Overwatch: Трейсер и Жнеца, которые начинают сражение, чтобы заполучить печенье. В итоге Санта получает угощение и дарит героям нового друга — фигурку Кулака Смерти, ещё одного героя Overwatch.

Идея ролика является отсылкой к популярному мультфильму «История игрушек», в котором персонажи оживали, когда их не видели люди. Ранее компания уже выпускала подобный ролик, но в нём Трейсер и Жнец сражались за праздничный торт.

Напомним, что до этого компания Blizzard запустила новогодний ивент «Зимняя сказка» в Overwatch. В проект добавились легендарные праздничные облики для героев, особые игровые режимы и специально украшенные карты, на которых происходят сражения. «Зимняя сказка» продлится до 2 января 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Конструкторы LEGO добрались до игр Fallout

Читайте развитие сюжета: Исходный код игры Leisure Suit Larry зачитали во время прямой трансляции