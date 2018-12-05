«Зимняя сказка»: Overwatch готовится к праздникам

Ирвайн, США, , 10:25 — REGNUM Компания Blizzard анонсировала новое праздничное событие для игры Overwatch — ивент «Зимняя сказка». Как говорится в Twitter-аккаунте проекта, по итогам события в игру внесут множество косметических изменений.

https://twitter.com/PlayOverwatch/status/1069984902735511552

Ранее в Blizzard заявляли, что на время откладывают создание тематических ивентов ради разработки новых образов героев и дополнительных игровых функций, среди которых режим для людей с нарушением зрения. Однако теперь стало известно, что «Зимняя сказка» пройдёт с 11 декабря 2018 года по 2 января 2019.

Во время ивента могут изменить внешний вид игровой карты Blizzard World: все объекты на ней украсят в стилистике Рождества и Нового Года, в игре появятся новые облики для героев и, возможно, дополнительный игровой режим. Пока это все детали мероприятия, которые раскрыли представители Blizzard.

Напомним, что этой осенью в Overwatch состоялось праздничное событие «Хэллоуинский ужас», посвящённое Дню всех святых. Многие персонажи получили новые тематические облики, связанные с Хэллоуином, также в игре вновь появился игровой PVE (игрок против окружения) режим.

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