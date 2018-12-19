СМИ: свидетель по делу об убийстве сотрудников ООН в Конго был отравлен

Стокгольм, , 13:35 — REGNUM Свидетель по делу об убийстве двух сотрудников ООН в Конго был отравлен в заключении, сообщает со ссылкой на конфиденциальный доклад международной организации, шведский телеканал SVT.

По данным шведских журналистов, в желудке свидетеля по делу об убийстве граждан США Майкла Шарпа и Швеции Заиды Каталан была обнаружена летальная доза инсектицидов. Имя свидетеля не разглашается.

Напомним, тела Шарпа и Каталан, а также их переводчика были обнаружены в провинции Демократической республики Конго Касаи весной 2017 года. Они принимали участие в миссии международной организации, целью которой было провести оценку соблюдения санкций Совбеза ООН против Конго.

В декабре 2017 года по делу об их убийстве был арестован полковник вооруженных сил страны Жан Де Дью Мамбвени.

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