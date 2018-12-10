Конголезский офицер арестован по обвинению в убийстве наблюдателей ООН

Киншаса, , 21:58 — REGNUM Полковник вооруженных сил ДРК (Демократическая Республика Конго) Жан Де Дью Мамбвени был арестован в связи с убийством двух наблюдателей Организации Объединенных Наций в стране.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, полковник вооруженных сил ДРК уже с мая 2017 года обвинялся ООН (Организация Объединенных Наций) в причастности к убийству в провинции Касай двух наблюдателей за соблюдением режима санкций Майкла Шарпа и Заиды Каталан. Однако инцидент был проигнорирован военным судом страны.

Данные действия были предприняты через несколько дней после того, как пять местных новостных агентств опубликовали ряд секретных документов ООН под названием «Материалы по Конго». Как отмечается, эта и другая информация скрывалась Генеральным Секретариатом ООН.

Полковнику Жан Де Дью Мамбвени был официально задержан, однако ему еще не были предъявлены никакие обвинения.

Жана Де Дью Мамбвени арестовывают не впервые, 26 ноября он был задержан, однако полковник был почти сразу отпущен. Тем не менее глава группировки боевиков, один из главных подозреваемых в деле, Винсент Манг во время слушания дела подтвердил информацию о том, что полковник поставлял оружие его организации.

Представители военного суда ДРК добавили, что Жан Де Дью Мамбвени еще не был обвинен, расследование дела продолжается.