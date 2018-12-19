В России заблокировали имитировавший интернет-приемную ЦБ сайт

Москва, , 12:59 — REGNUM В России заблокировали сайт, который имитировал интернет-приемную Центробанка, сообщает пресс-служба регулятора на своей странице в Facebook.

«На прошлой неделе был обнаружен мошеннический сайт, который маскировался под нашу интернет-приемную», — говорится в сообщении.

В ЦБ напомнили, что адрес регулятора в поисковый выдаче Яндекса отмечен синей галкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о наделении Центробанка правом блокировать мошеннические интернет-сайты. Парламентарии внесли законопроект в связи с поручением президента РФ Владимира Путина. Ранее глава государства поручил доработать законодательство и разрешить блокировку подозрительных интернет-сайтов.

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