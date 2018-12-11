ЦБ будет блокировать сайты до суда

Москва, , 19:12 — REGNUM Законопроект о наделении Центробанка правом блокировать мошеннические интернет-сайты внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Парламентарии внесли законопроект в связи с поручением президента РФ Владимира Путина. Глава государства ранее поручил доработать законодательство и разрешить блокировку подозрительных интернет-сайтов. Речь идет о ресурсах, которые нарушают законы о финансовом рынке для совершения мошеннических операций.

Как отмечают авторы законопроекта, Центробанк РФ сегодня фиксирует рост мошеннических операций с привлечением интернет-сайтов. Так, например, некоторые сайты предлагают финансовые услуги, которые не имеют права оказывать. Кроме того, некоторые сайты внешне напоминают сайты банков или других кредитных организаций, чем вводят граждан в заблуждения. Также злоумышленники нередко создают сайты, которые распространяют информацию о том, как получить доступ к конфиденциальным данным клиентов банков и их электронным средствам платежа. Помимо этого, Центробанк также отмечает участившиеся случаи мошеннических ресурсов, которые рекламируют финансовые пирамиды, привлекающие средства и имущество физических и юридических лиц.

Парламентарии предлагают наделить Центробанк правом досудебной блокировки таких сайтов. Как отмечают авторы инициативы, такие изменения необходимы, так как одна из целей ЦБ — это защита прав и законных интересов граждан РФ, потребителей финансовых услуг, а также предотвращение их финансовых потерь.

Если закон будет принят, ЦБ получит право включать подозрительные сайты в Единый реестр доменных имен, который позволяет идентифицировать сайты с информацией, распространение которой в РФ запрещено, чтобы затем их можно было бы блокировать.

Однако в случае, если сайт распространяет информацию о способах получить неправомерный доступ к электронным средствам платежа или конфиденциальной информации клиентов банков, то авторы законопроекта предлагают наделить Центробанк обращаться в суд. Регулятор сможет обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в связи с размещением в интернете указанной информации.