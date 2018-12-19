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Названа средняя сумма взятки в России в 2018 году

Общество

Особо крупных взяток, превышающих 1 млн рублей, было 186 — на 1,5 млрд рублей

Москва, 19 декабря 2018, 09:12 — REGNUM  В среднем в России дают взятку в размере 609 тыс. рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, отвечая на вопросы журналистов на интернет-канале ведомства «Эфир».

Он пояснил, что общая сумма взяток в рамках дел, возбужденных по статье 290 УК РФ о получении взятки, составила 1,8 млрд рублей. За первые девять месяцев года зарегистрировано 10 179 тыс. фактов получения взяток, что на 3% превышает прошлогодний показатель.

Из них 826 случаев — взятки в значительном размере (более 25 тыс. рублей) общей суммой свыше 48 млн рублей, 538 фактов — взятки в крупном размере (более 150 тыс. рублей) на 193,5 млн рублей. Особо крупных взяток, превышающих 1 млн рублей, было 186 — на 1,5 млрд рублей.

В большинстве случаев в качестве взятки дают деньги, уточнил Куренной. Однако зачастую это также стройматериалы, автомобили, мобильные телефоны, карты ресторанов и какие-либо скидки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка назвал ущерб от расследованных коррупционных преступлений в России за девять месяцев года — 46 млрд рублей. В общем количестве преступлений на коррупционные приходится 1,7%, тогда как доля ущерба от них составляет 11%.

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Коррупция и борьба с ней
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