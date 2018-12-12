Чайка назвал ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

Москва, , 10:45 — REGNUM За девять месяцев 2018 года ущерб от коррупционных преступлений в России составил 46 млрд рублей. Речь идет о расследованных уголовных делах, сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка газете «Коммерсантъ».

В общем количестве преступлений на коррупционные приходится 1,7%, тогда как доля ущерба от них составляет 11%. Около 30 млрд рублей ущерба возмещено за счет коррупционеров: примерно 8,5 млрд рублей они отдали добровольно, еще 1,1 млрд рублей стоит изъятое у них имущество, активы в размере 21 млрд рублей попали под арест.

С января по сентябрь включительно вынесено 7,8 тыс. обвинительных приговоров в отношении 8,5 тыс. человек по коррупционным уголовным делам. Из них 837 человек — сотрудники правоохранительных органов, 63 — региональные и муниципальные депутаты, а 606 — чиновники, отметил Чайка.

Как сообщало ИА REGNUM, антикоррупционные стандарты в России могут распространиться на учителей, врачей и других служащих. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу в конце ноября.

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