Глава ФСБ объяснил ситуацию вокруг Telegram

Москва, , 15:57 — REGNUM Ситуация, которая в настоящее время сложилась вокруг мессенджера Telegram, проистекает из непонимания собственником компании необходимости оказания содействия силовым структурам в борьбе с терроризмом. Об этом заявил глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников по итогам XVII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнёров ФСБ России.

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Он отметил, что далеко не всегда всё, что происходит в закрытых чатах и передается в каналах связи между террористами, попадает и становится достоянием спецслужб.

Бортников отметил необходимость продолжения работы в этом направлении и стремления к консенсусу и пониманию.

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Дуров опроверг утверждения о наличии уязвимости в Telegram

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram на территории России за отказ руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования от переписок пользователей, которых российские спецслужбы подозревают в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. Спустя несколько дней Роскомнадзор приступил к выполнению решения суда. В результате пострадали сотни других ресурсов, чьи IP-адреса оказались заблокированы.