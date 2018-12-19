Якутян начнут спрашивать об освоении гектаров: потребуют декларации

Якутск, , 06:33 — REGNUM Жители Якутии, которыми первыми бесплатно взяли в пользование большие участки земли, должны будут предоставить руководству региона информацию о том, что они делали с этой землёй. Такая обязанность налагается на получателей гектаров через три года с момента получения ими участков, рассказал председатель правительства региона Владимир Солодов.

Читайте также: «Дальневосточный гектар» — мыльный пузырь, который «норовит лопнуть»?

Всего в республике за 2,5 года реализации закона «О дальневосточном гектаре» землю смогли взять 7 549 человек. В среднем министерство имущественных и земельных отношений республики получает около 149 заявлений на землю в месяц, и только по трети из них люди получают землю.

Наибольшее количество участков роздано в Якутске, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Амгинском, Нюрбинском и Чурапчинском районах. На полученных гектарах намерены развивать сельскохозяйственное производство, заниматься строительством жилья, развивать личное подсобное хозяйство, создавать туристические и рекреационные зоны отдыха.

Письменно отчитаться об использовании земли якутяне будут обязаны в рамках мониторинга и контроля над эффективностью освоения участков.

Читайте также: Дальневосточные гектары: дальше выделения участков дело зачастую не идёт

«По данному вопросу ожидается большой объем работы, и мы должны занять активную позицию, не дожидаясь каких-либо рекомендаций или поручений со стороны Минвостокразвития РФ и Агентства по развитию человеческого капитала. Эта работа должна начаться незамедлительно, чтобы к 10 февраля 2019 года мы уже имели достоверные данные по количественному освоению земельных участков со всех агломераций, где были выделены «дальневосточные гектары», — подчеркнул премьер-министр Якутии Владимир Солодов.

Он также напомнил о мерах поддержки получателям гектаров, таких, как гранты начинающим фермерам, предоставление субсидий на строительство конебаз, льготное кредитование и другие. Владимир Солодов также попросил представителей профильных министерств республики всесторонне помочь взявшим в пользование землю жителям.

Читайте также: Жителям ДФО пока не предлагают ничего, кроме точечных инвестиционных потуг

«Мы должны понимать, что эффективное освоение «дальневосточных гектаров» в дальнейшем поможет развитию населенных пунктов, привнести дополнительные доходы в местные бюджеты, созданию новых рабочих мест, развитию бизнеса и местных производств», — объяснил председатель правительства региона свою позицию.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Сергей Витте считает, что идея «дальневосточного гектара» превратилась в фикцию, а сам проект — провален.

Вся кампания напоминает мыльный пузырь, который раздувался с помощью государства, а сейчас норовит лопнуть», — констатировал эксперт, комментируя презентацию агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке мер поддержки для освоения больших участков земли в ДФО.

По мнению Витте, практически все меры поддержки можно получить и без «дальневосточного гектара».