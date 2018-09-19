Жителям ДФО пока не предлагают ничего, кроме точечных инвестиционных потуг

Якутск, , 10:37 — REGNUM Программа развития Дальнего Востока нужна, но её наполнение не должно заканчиваться перечнем объектов строительства. В регионах ДФО необходимо снижать цены и тарифы, рентные платежи от добычи ресурсов должны идти в спецфонды, а проблемы, препятствующие мобильности населения, нужно снять, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM экс-министр финансов Якутии Эрнст Берёзкин, комментируя инициативу президента РФ Владимира Путина о создании нацпрограммы развития Дальнего Востока.

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«Конечно, программа развития Дальнего Востока нужна, — уверен эксперт. — Но её внутреннее содержание не должно ограничиваться перечнем объектов строительства, финансируемых из федерального бюджета. Для Дальнего Востока, прежде всего, необходимо понимание того, что государство готово предложить жителям наших регионов, чтобы заинтересовать их жить и работать в сложных климатических условиях. В советское время было понятно, что на Севере можно заработать деньги, раньше выйти на пенсию, получить по линии своего предприятия к старости квартиру на «материке». При этом все имели возможность ездить в отпуск к морю, коммунальные платежи были копеечные, а снабжение продуктами питания, начиная от фруктов, было лучше, чем по всему Советскому Союзу. То есть государство четко и ясно давало посыл гражданам, заинтересовывало выезжать на освоение Дальнего Востока».

Современная российская политика, по мнению Эрнста Берёзкина, кроме деклараций и точечных инвестиционных потуг не предлагает конкретному гражданину ничего, а раздача бесплатных земельных участков с целью привлечь население в регион — бесполезна.

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«Население Дальнего Востока сегодня имеет крайне низкую зарплату при огромных тарифах на все коммунальные услуги, высокие цены на продовольствие. Неподъёмные тарифы на авиацию лишили 80% населения возможности выезжать на отдых к морю. Ну и все понимают, что доступ к услугам здравоохранения, образования и культуры у жителей дальневосточных регионов гораздо ниже, чем в других регионах России», — констатировал экс-министр финансов Якутии.

Он подчеркнул, что все законы, предполагающие какое-то послабление деятельности на Дальнем Востоке, ориентированы на бизнес, а не на людей, имея в виду законодательство о ТОРах и выравнивание энерготарифов.

«В результате львиная доля таких льгот «осваивается» бизнесом, не доходя до жителей в виде снижения цен и тарифов. Получается, льготы даются владельцам компаний, чьи коллективы работают у нас в основном вахтовым методом. Поэтому крайне важно, чтобы в новой программе развития Дальнего Востока главный акцент был сделан на соответствие доходов каждой семьи дорогой, в буквальном смысле слова, жизни. И это должно выражаться и в налоговых льготах физическим лицам и малому бизнесу, и в контроле над тарифами, и в адресных выплатах на компенсацию проезда, на материнство, в виде выплаты средней зарплаты неработающему члену семьи, чтобы совокупный семейный доход у семей с детьми в пересчёте на одного человека обеспечивал нормальный уровень жизни», — разъяснил свою позицию Эрнст Берёзкин.

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Он считает, что в дальневосточных регионах, где начинается освоение природных ресурсов и следующее за ним нарушение традиционного уклада жизни коренного населения, необходимо создавать Фонды будущих поколений. Туда должны поступать рентные платежи от компаний недропользователей из расчёта не менее 20% доходов от добычи полезных ископаемых.

«Только за счёт этих ресурсов можно остановить обнищание, не побоюсь сказать, деградацию коренного населения Дальнего Востока, — поясняет экс-министр финансов Якутии. — Кроме того, в программе надо поставить глобальную цель создания энергоэффективной среды на Дальнем Востоке, начиная от частных домов (подворий) и заканчивая промышленными и социальными объектами. А это применение и внедрение современных технологий и стандартов. Должно быть и решение проблем мобильности населения Дальнего Востока не только за счёт строительства дорог, но и за счёт развития малой, частной авиации. Только наличие таких подходов сделает программу эффективной программой развития региона, а не простого освоения денег на стройках Дальнего Востока».

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«И ещё, я хотел бы добавить в адрес скептиков, которые ратуют за освоение природных ресурсов вахтовым методом и не видят смысла тратиться на «дорогую» жизнь людей в суровых климатических зонах с плохой транспортной доступностью. В мире и так много стран, население которых считает несправедливым обладание Россией такими огромными территориями. Политики этих стран открыто говорят о том, что России, не справляющейся с освоением не только Дальнего Востока, стоит поделиться с другими странами и народами, всё больше испытывающими дефицит жизненного пространства. Речь идёт уже не о природных ресурсах, которые можно добыть с помощью тех же иностранных инвестиций и направить на экспорт, а о территории. Этим разговорам нельзя давать лишний повод в виде постоянного сокращения численности населения на Дальнем Востоке, снижения уровня жизни коренного населения. Достойная жизнь в наших сёлах, аласах и стойбищах, а не в вахтовых городках и административных городских центрах — вот главное доказательство, что эта земля наша, российская», — подытожил Эрнст Берёзкин.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на пленарном заседании в ходе IV Восточного экономического форума, президент России Владимир Путин анонсировал создание национальной программы развития Дальнего Востока. По мнению президента, она должна содержать измеримые показатели, объединить, интегрировать мероприятия российских национальных проектов и госпрограмм, а также долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных стратегий всех дальневосточных регионов.