Хуснуллин: 308 площадок для реновации позволит расселить 240 тыс. человек

Москва, , 19:47 — REGNUM В настоящий момент в Москве находится 308 стартовых площадок по программе реновации ветхого и аварийного жилья. Об этом заявил вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин 18 декабря, сообщает информационный сайт правительства Москвы.

По словам чиновника, такое количество площадок позволит расселить 240 тыс. горожан.

«В общей сложности мы имеем 308 стартовых площадок для реализации программы реновации, на 4,6 млн квадратных метров. Это, грубо говоря, позволяет переселить 80 тысяч квартир и 240 тысяч жителей», — заявил Хуснуллин.

Добавим, согласно постановлению правительства Москвы от 18 декабря 2018 года о внесении изменений в адресный перечень объектов для реновации жилищного фонда, в стартовые площадки программы были включены ещё 13 новых адресов. Так, площадки будут расположены в московских районах Коптево, Головинский, Свиблово, Марьина роща, Новогиреево, Северное Измайлово, Перово, Зюзино.

Всего здесь построят около 145 тыс. квадратных метров жилья. В новостройки переедут жители 23 домов: новое жилье получат5,3 тыс. москвичейиз 2080 квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в столице планируется построить и передать под переселение по программе реновации 20 новых домов общей жилой площадью порядка 300 тыс. кв. метров. В этих домах будет расположено свыше 5,3 тыс. квартир.

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