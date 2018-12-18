Гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала» заключён под стражу

Махачкала, , 16:12 — REGNUM Генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов заключён под стражу на 10 суток. Если за это время ему будет предъявлено обвинение, то срок ареста может быть продлен до двух месяцев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кировского районного суда столицы Дагестана.

Напомним, Анастасов был задержан 15 декабря в Санкт-Петербурге, в одном из медицинских учреждений города, после чего был доставлен в Махачкалу. В рамках уголовного дела ему инкриминируют злоупотребление полномочиями, мошенничество и причинение имущественного ущерба.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в офисе компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» проводились обыски и изъятие документации в рамках уголовного дела о незаконном начислении долгов абонентам.

В начале декабря прокурор Дагестана Денис Попов рассказал, что в республике выявлены системные злоупотребления ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Компания, по его словам, проводит манипуляции с лицевыми счетами и начисляет гражданам несуществующие долги с целью сокрытия потерь и хищений газа.

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