В офисе «Газпром межрегионгаз Махачкала» прошли обыски — СМИ

Махачкала, , 14:54 — REGNUM В офисе ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 9 ноября проводятся обыски и изъятие документации. Следственные мероприятия организованы в рамках расследования уголовного дела о причинении имущественного вреда, пишет РИА «Дагестан».

Генеральный директор компании Владимир Анастасов, по информации агентства, во время обысков не находился на рабочем месте. Силовиками его кабинет был вскрыт.

В свою очередь «Интерфакс-Юг» пишет о том, что правоохранители задержали руководителя «Газпром межрегионгаз Махачкала» и начальника отдела абонентского учета и отчетности компании Зарина Абазова.

В настоящее время комментариев со стороны правоохранительных органов по данной информации пока нет. Между тем ряд СМИ, в том числе «Молодёжь Дагестана», пишут о том, что следственные мероприятия проводились сотрудниками управления экономической безопасности МВД Дагестана и при этом никто из руководства компании задержан не был.